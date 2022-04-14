Иван Игнатьев сможет принять участие в матче 25-го тура РПЛ против «Краснодара»

Нападающий «Крыльев Советов» Иван Игнатьев восстановился от травмы и готов сыграть против «Краснодара» в матче 25-го тура РПЛ, сообщил главный тренер самарской команды Игорь Осинькин.

«Ваня со вчерашнего дня тренируется в общей группе, — отметил Осинькин в интервью «РБ Спорт».

Специалист отметил, что в теории футболист сможет выйти на поле в матче против «Краснодара».

23-летний Игнатьев является воспитанником «Краснодара». Зимой 2020 года футболист стал игроком «Рубина», а зимой 2022 года он перешел в «Крылья Советов» на правах аренды.

В текущем сезоне он сыграл 15 матчей в РПЛ и забил 1 мяч.