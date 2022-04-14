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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Шунин рассказал о варианте продолжения карьеры в США

14 Апреля 2022 • 18:30 Комментировать

Голкипер «Динамо» Антон Шунин рассказал, где мог продолжить карьеру, если бы ушел из московской команды.

«Были разные предложения — США, Турция, другие российские клубы, но я всегда оставался в «Динамо». Так получается, и я этому очень рад. Я столько лет в «Динамо» и хочу взять трофей именно с этим клубом», - приводит слова Шунина официальный сайт РФС.

35-летний Шунин дебютировал за «бело-голубых» в 2007 году. Всего за выступление в московском клубе он пропустил 339 матчей в 320 матчах. При этом, оставил свои ворота в неприкосновенности 115 раз и вошел в «Клуб Льва Яшина». Напомним, в клуб Яшина входят вратари, которые отстояли на ноль в чемпионате России более 100 раз.

«Динамо» после 24 туров набрало 49 очков и располагается на втором месте в турнирной таблице РПЛ. Отставание от «Зенита» составляет три очка.


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