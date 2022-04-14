Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Названа дата и место проведения матча Россия – Иран, но ФИФА пока своего разрешения не дала

14 Апреля 2022 • 18:03 Комментировать (1)

Сборная России может провести товарищеский матч со сборной Ирана, место и время которого уже определены. Но Международная федерация футбола (ФИФА) пока не дала своего разрешения на проведение этого поединка.

По информации газеты «Спорт-Экспресс», футбольные федерации России и Ирана договорились провести товарищеский матч 2 июня на одной из арен, построенных к чемпионату мира 2022 года в Дохе. Катарская сторона уже дала согласие на проведение этого матча на своей территории.

Напомним, что сборная России была отстранена от международных соревнований решением ФИФА из-за событий на Украине. На мартовском учебно-тренировочном сборе команда Валерия Карпина была вынуждена играть только тренировочный матч с молодёжной сборной России, так как не могла найти соперника для международной товарищеской встречи.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Сборная Ирана
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
15.04  19:30 Динамо Москва ... Ахмат 1.71 3.75 5.20
Все матчи
Новости
Сегодня, 14 Апреля
18:30 · Россия. Премьер-лига
Шунин рассказал о варианте продолжения карьеры в США
17:57 · Россия. Премьер-лига
Футбольный агент: «Сафонов стоит около 20 миллионов евро»
17:21 · Россия. Премьер-лига
Погребняк: «Зенит - номер один в России»
17:12 · Россия. Премьер-лига
Бышовец рассказал про хорошие условия для сборов в Крыму
16:50 · Россия. Премьер-лига
Широков отреагировал на слова Семака
16:36 · Россия. Премьер-лига
Три топ-клуба РПЛ интересуются Глебовым
15:38 · Россия. Премьер-лига
Глушаков поздравил вратарей с международным праздником
15:25 · Россия. Премьер-лига
«Зенит» рассказал о приглашении на Кубок Матч Премьер
14:45 · Россия. Премьер-лига
«Химки» прокомментировали информацию о возможном переходе защитника КАМАЗа
14:26 · Россия. Премьер-лига
Шлойдо прокомментировал возможное объединении чемпионатов России и Беларуси
14:18 · Россия. Премьер-лига
Кавазашвили: «Салихова говорит то, что не может сказать Федун»
13:34 · Россия. Премьер-лига
Стало известно, где «Химки» будут готовиться к новому сезону
13:22 · Россия. Премьер-лига
Газизов: Пока рано говорить на тему о летних сборах «Уфы»
13:20 · Россия. Премьер-лига
Кобелев: «Динамо способно догнать «Зенит»
12:39 · Россия. Премьер-лига
Смородская отреагировала на слова Канчельскиса о женщинах в футболе
Все новости
Рекомендуем