Названа дата и место проведения матча Россия – Иран, но ФИФА пока своего разрешения не дала

Сборная России может провести товарищеский матч со сборной Ирана, место и время которого уже определены. Но Международная федерация футбола (ФИФА) пока не дала своего разрешения на проведение этого поединка.

По информации газеты «Спорт-Экспресс», футбольные федерации России и Ирана договорились провести товарищеский матч 2 июня на одной из арен, построенных к чемпионату мира 2022 года в Дохе. Катарская сторона уже дала согласие на проведение этого матча на своей территории.

Напомним, что сборная России была отстранена от международных соревнований решением ФИФА из-за событий на Украине. На мартовском учебно-тренировочном сборе команда Валерия Карпина была вынуждена играть только тренировочный матч с молодёжной сборной России, так как не могла найти соперника для международной товарищеской встречи.