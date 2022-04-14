Футбольный агент: «Сафонов стоит около 20 миллионов евро»

Агент Алексей Сафонов назвал стоимость вратаря «Краснодара» и сборной России Матвея Сафонова.

«Адекватная цена Сафонова, учитывая его возраст, примерно 20 миллионов евро», — сказал он порталу Спорт День за Днем. Алексей считает, что трансфер голкипера в «Зенит» может состояться только в том случае, если Галицкий сам этого захочет.

Ранее сообщалось об интересе «Зенита» к Матвею, но «Краснодар» запросил за своего вратаря 40 миллионов евро.

26-летний вратарь в этом сезоне принял участие в 21-м матче, пропустил 20 мячей, а также сыграл шесть матчей на ноль.