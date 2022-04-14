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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Погребняк: «Зенит - номер один в России»

14 Апреля 2022 • 17:21 Комментировать

Бывший футболист сборной России Павел Погребняк поделился мнением об игре «Зенита».

«По подбору футболистов и по игре «Зенит» сейчас номер один в России — тут даже спорить не надо. На данный момент с ними никто не может тягаться», - цитирует Погребняка «Чемпионат». Павел не знает, что должны сделать клубы РПЛ, чтобы приблизится к петербуржцам.

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги «Зенит» лидирует, имея в своем активе 52 очка после 24-х туров. Стоит отметить, что бывший футболист так же защищал цвета клуба в период с 2007 по 2009 года, откуда позже попал в немецкий «Штуттгарт».

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит РПЛ Погребняк
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