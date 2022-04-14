Бышовец рассказал про хорошие условия для сборов в Крыму

Бывший тренер сборной России Анатолий Бышовец поведал о возможности проведения сборов в Крыму клубов РПЛ.

«В Крыму хорошие условия для проведения сборов. Там есть прекрасные спортивные базы. В Москве также есть базы у «Спартака», ЦСКА, «Динамо». Я думаю, что в такое время комфортно проводить сборы в России», - приводит слова Бышовца РБ Спорт.

Бывший тренер рассказал, что проводил там сборы с «Шахтёром» в очень комфортных условиях, но было проблематично найти соперника для товарищеских встреч. Он отметил, чтобы не было таких проблем, можно организовать товарищеский турнир.