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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Бышовец рассказал про хорошие условия для сборов в Крыму

14 Апреля 2022 • 17:12 Комментировать

Бывший тренер сборной России Анатолий Бышовец поведал о возможности проведения сборов в Крыму клубов РПЛ.

«В Крыму хорошие условия для проведения сборов. Там есть прекрасные спортивные базы. В Москве также есть базы у «Спартака», ЦСКА, «Динамо». Я думаю, что в такое время комфортно проводить сборы в России», - приводит слова Бышовца РБ Спорт.

Бывший тренер рассказал, что проводил там сборы с «Шахтёром» в очень комфортных условиях, но было проблематично найти соперника для товарищеских встреч. Он отметил, чтобы не было таких проблем, можно организовать товарищеский турнир.

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Евро-Футбол.Ру,
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