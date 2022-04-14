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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Широков отреагировал на слова Семака

14 Апреля 2022 • 16:50 Комментировать

Бывший футболист сборной России Роман Широков ответил на слова Сергея Семака о том, что «сине-бело-голубые» не является доминирующей командой в РПЛ.

«Если человек три года подряд выигрывает лигу, а теперь и в четвёртый раз претендует — как это назвать по-другому? Это доминирование в классическом варианте», - приводит слова Широкова «Чемпионат». По мнению Романа, ничего плохого в этом нет, это лишь доказывает тот факт, что «Зенит» на правильном пути. Бывший игрок так же отметил, что конкуренция в РПЛ увеличивается, от этого за чемпионатом становится интереснее наблюдать.

«Зенит» продолжает лидировать в РПЛ с 52-мя очками за 24 игры, опережая «Динамо» на три балла.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит РПЛ Семак Широков
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