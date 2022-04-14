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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Три топ-клуба РПЛ интересуются Глебовым

14 Апреля 2022 • 16:36 Комментировать

Агент Павел Батанин, который представляет интересы полузащитника «Ростова» Данила Глебова, рассказал об интересе нескольких клубов к его клиенту.

«Данилом интересуются «Зенит», «Динамо» и ЦСКА. Со мной многие выходили на связь», — приводит слова Банатина Sport24

22-летний футболист в нынешнем сезоне принял участие в 25-ти встречах, забил четыре мяча и отдал пять голевых передач во всех турнирах.

«Ростов» занимает десятую строчку в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 28 очков за 24 матча. Следующий матч «Ростов» проведет в Туле против местного «Арсенала», игра пройдет 17 апреля в 14:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Зенит Ростов РПЛ Динамо Глебов Батанин
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