Три топ-клуба РПЛ интересуются Глебовым

Агент Павел Батанин, который представляет интересы полузащитника «Ростова» Данила Глебова, рассказал об интересе нескольких клубов к его клиенту.

«Данилом интересуются «Зенит», «Динамо» и ЦСКА. Со мной многие выходили на связь», — приводит слова Банатина Sport24.

22-летний футболист в нынешнем сезоне принял участие в 25-ти встречах, забил четыре мяча и отдал пять голевых передач во всех турнирах.

«Ростов» занимает десятую строчку в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 28 очков за 24 матча. Следующий матч «Ростов» проведет в Туле против местного «Арсенала», игра пройдет 17 апреля в 14:00 по московскому времени.