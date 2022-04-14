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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Глушаков поздравил вратарей с международным праздником

14 Апреля 2022 • 15:38 Комментировать

35-летний полузащитник «Химок» Денис Глушаков поздравил вратарей с их праздником и вспомнил себя в роли кипера.

«14 апреля — Международный день вратаря. Поздравляю, вратаришки», — написал Денис в своем Telegram-канале.

К своему посту он прикрепил фото с товарищеского матча сборной России против сборной Испании (3:3), в той игре основной вратарь Андрей Лунёв получил травму в концовке встречи, а Глушаков решил встать в ворота вместо него.

В этом сезоне футболист принял участие в 23-х матчах, забил восемь мячей и отдал две голевые передачи во всех турнирах.


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