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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Зенит» рассказал о приглашении на Кубок Матч Премьер

14 Апреля 2022 • 15:25 Комментировать

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал приглашение клуба для участия в предсезонном турнире.

«Решение о проведении турнира пока не принято. Не идите впереди паровоза, пропускайте идущий поезд на переезде», — сказал Медведев «Чемпионату».

Ранее появилась информация, что в кубке могут принять участия «Црвена Звезда», «Партизан», «Зенит», а также столичные клубы «Спартак», «Динамо», «Локомотив» и ЦСКА. Турнир должен пройти в Москве в момент предсезонной подготовки к новому сезону, однако точной даты проведения кубка пока нет.

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Евро-Футбол.Ру,
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