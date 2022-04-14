«Зенит» рассказал о приглашении на Кубок Матч Премьер

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал приглашение клуба для участия в предсезонном турнире.

«Решение о проведении турнира пока не принято. Не идите впереди паровоза, пропускайте идущий поезд на переезде», — сказал Медведев «Чемпионату».

Ранее появилась информация, что в кубке могут принять участия «Црвена Звезда», «Партизан», «Зенит», а также столичные клубы «Спартак», «Динамо», «Локомотив» и ЦСКА. Турнир должен пройти в Москве в момент предсезонной подготовки к новому сезону, однако точной даты проведения кубка пока нет.