«Химки» прокомментировали информацию о возможном переходе защитника КАМАЗа

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков прокомментировал информацию о возможном переходе защитника КАМАЗа Валентина Пальцева.

«Не могу никак прокомментировать. У меня нет такой информации», — цитирует Терюшкова «Чемпионат».

Ранее портал Transfermarkt опубликовал информацию о том, что Пальцев станет игроком подмосковного клуба с 1 июля 2022 года, сумма трансфера должна составить 22 тысячи евро.

В нынешнем сезоне игрок принял участие в пяти матчах Футбольной национальной лиги и не смог отметится результативными действиями.