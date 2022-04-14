Стало известно, где «Химки» будут готовиться к новому сезону

Один из руководителей «Химок» Роман Терюшков рассказал журналистам о том, где подмосковная команда будет готовиться к новому сезону.

Терюшков сказал «Чемпионату», что подмосковный клуб точно будет летом готовиться к новому сезону в России. Функционер отметил, что «Химки» проведут сборы в Подмосковье на базе раменского «Сатурна». Роман добавил, что, учитывая нынешние условия, деньги должны оставаться в России.

Напомним, что на данный момент «Химки» под шефством Сергея Юрана занимают 13-ю строчку в турнирной таблице.