Газизов: Пока рано говорить на тему о летних сборах «Уфы»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов рассказал журналистам о предстоящих летних сборах команды из Башкортостана.

Газизов сказал «Чемпионату», что пока ещё рановато говорить на тему летних сборов, ведь всё будет зависеть от того, останется ли «Уфа» в Российской Премьер-лиге, или же нет. Функционер отметил, что также ещё не очень понятно, когда всё же начнётся следующий сезон.

Напомним, что на данный момент футболисты «Уфы» под руководством Алексея Стукалова занимают 15-ю строчку в турнирной таблице.