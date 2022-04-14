Защитник «Зенита» Алип зимой мог перейти в московское «Динамо»

Казахстанский защитник «Зенита» Нуралы Алип мог зимой перебраться не в питерский клуб, а в московское «Динамо».

Как сообщает портал Sport24, в услугах 22-летнего футболиста из Казахстана были также заинтересованы московские динамовцы, но руководство «сине-белых» посчитало, что Алип не сильнее тех игроков, которые уже есть в команде. Напомним, что в итоге защитник на правах аренды перебрался из «Кайрата» в «Зенит».

В этом сезоне Нуралы Алип провёл в российском чемпионате в составе «Зенита» лишь четыре поединка.