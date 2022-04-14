Семак: Ближайшие два тура не станут определяющими в борьбе за титул

Рулевой «Зенита» Сергей Семак в разговоре с журналистами сказал, что не согласен со словами Андрея Аршавина, который считает, что ближайшие два тура станут определяющими в борьбе за золотые медали.

Семак сказал «Спорт-Экспрессу», что абсолютно не согласен с Аршавиным. Тренер «Зенита» отметил, что ближайшие два матча, как и все остальные, будут очень важны в борьбе за чемпионский титул, но они точно не станут определяющими. Сергей добавил, что все оставшиеся матчи будут для «Зенита» своеобразными финалами.

Напомним, что в ближайших двух турах питерская команда сыграет с «Уралом» и «Краснодаром».