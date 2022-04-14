Семак: У Алипа ещё будет возможность проявить себя

Тренер «Зенита» Сергей Семак высказался по поводу перспектив защитника Нуралы Алипа в питерской команде.

Семак сказал «Спорт-Экспрессу», что он не может ответить на вопрос о том, будет ли «Зенит» выкупать права на защитника из Казахстана, так как на эту тему лучше переговорить с руководством. Тренер отметил, что Нуралы прогрессирует и хорошо себя проявляет на тренировках, так что у него ещё будет возможность проявить себя.

Напомним, что в этом сезоне Нуралы Алип провёл в российском чемпионате лишь четыре поединка. В «Зените» защитник выступает на правах аренды. Права на игрока принадлежат «Кайрату».