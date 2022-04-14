Семак: Не стал бы говорить о доминировании «Зенита» в РПЛ

Наставник «Зенита» Сергей Семак в разговоре с журналистами заявил, что не считает питерскую команду доминирующей в российском чемпионате.

Как приводит слова Семака «Спорт-Экспресс», он бы не стал говорить о том, что «Зенит» доминирует в РПЛ, так как все победы даются питерскому клубу с большим трудом. Тренер отметил, что футболисты «Зенита» просто должны хорошо выполнять свою работу, а говорить об этом есть кому.

Напомним, что на данный момент команда из Санкт-Петербурга лидирует в турнирной таблице и опережает «Динамо» на три очка.