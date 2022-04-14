Президент «Урала»: Уже давно нет такого, чтобы одна команда стимулировала другую

Президент «Урала» Григорий Иванов в разговоре с журналистами заявил, что уже давно нет ситуаций, при которых одни клубы денежно стимулировали другие команды.

Иванов сказал «Спорту день за днём», что сейчас не нужно как-то дополнительно мотивировать футболистов, ведь у каждого в контракте прописаны премиальные за победы. Функционер отметил, что уже давно нет такого, чтобы одна команда денежно стимулировала другую.

Напомним, что футболисты «Урала» на данный момент сражаются за сохранение прописки в РПЛ. «Шмели» занимают 14-ю строчку в таблице.