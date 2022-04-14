Мостовой: Если Селихов восстановился, то он должен занять место в воротах «Спартака»

Известный экс-футболист Александр Мостовой высказался по поводу того, кто должен стать первым номером в московском «Спартаке».

Мостовой сказал «РБ-Спорт», что если Александр Селихов полностью восстановился после травмы, полученной в сборной России, то именно он должен занять место в воротах московской команды. Экс-игрок отметил, что Селихов заслужил быть первым номером «Спартака».

Напомним, что в последних матчах национального чемпионата основным голкипером столичной команды был Александр Максименко.