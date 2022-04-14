Ребров выложил поздравление с днём вратаря

Экс-голкипер «Спартака», а ныне технической координатор московской команды Артём Ребров в своём телеграм-канале выложил поздравление с днём вратаря.

Ребров написал, что нормальный человек в ворота не встанет. Артём отметил, что хотел бы поздравить всех коллег по цеху, которых он считает настоящими инопланетянами, с профессиональным праздником.

Напомним, что в прошлом году Ребров завершил карьеру. Широкую известность голкипер получил в составе московского «Спартака», в котором провёл более сотни матчей. Ребров также выступал за «Сатурн», «Томь», «Шинник» и курский «Авангард».