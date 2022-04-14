Экс-игрок «Сатурна» считает, что российские клубы должны выступать в еврокубках

Словенский экс-игрок «Сатурна» Денис Халилович высказался по поводу отстранения российских клубов из еврокубков.

Халилович сказал «РБ-Спорт», что ему абсолютно не нравится, когда начинают смешивать спорт и политику. Денис отметил, что если бы он решал, то разрешил бы российским клубам выступать в еврокубках, ведь футболисты не виноваты в том, что делают политики.

Напомним, что руководители ФИФА и УЕФА приняли решение отстранить российские клубы и сборные от международных матчей на неопределённый срок из-за ситуации на Украине.