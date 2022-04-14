Полузащитник КАМАЗа летом перейдёт в «Химки»

Молодой российский полузащитник КАМАЗа Валентин Пальцев в летнее межсезонье перейдёт в подмосковные «Химки».

По информации портала transfermarkt, 20-летний российский футболист этим летом перейдёт в подмосковную команду, которая сейчас активно сражается за сохранение прописки в элитном дивизионе. За Пальцева «Химки» заплатят команде из Набережных Челнов около 20 тысяч евро.

Стоит отметить, что в этом сезоне Валентин Пальцев провёл в подэлитном дивизионе пять матчей, в которых получил одну жёлтую карточку.