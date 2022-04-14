Кафанов рассказал, как Карпин влияет на молодых игроков сборной России

Тренер вратарей российской сборной Виталий Кафанов рассказал журналистам о том, как Валерий Карпин влияет на молодых футболистов в национальной команде.

Кафанов сказал ТАСС, что Карпин меняет менталитет молодых игроков и учит их более профессионально подходить к делу. Тренер вратарей отметил, что Карпин проводит с молодыми игроками очень много времени на теоретических занятиях. Специалист добавил, что наставник сборной России также проводит с игроками индивидуальные психологические беседы.

Напомним, что Валерий Карпин работает в национальной команде с лета 2021 года.