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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Широков: «Молодёжь в «Ростове» была не для мебели»

14 Апреля 2022 • 09:02 Комментировать

Экс-игрок сборной России Роман Широков высказался по поводу молодых футболистов «Ростова».

Широков сказал «РБ-Спорт», что из ростовской команды ушло много легионеров, но их место достаточно спокойно заняли молодые российские игроки. Роман отметил, что это говорит о том, что молодёжь в «Ростове» была не для мебели и о том, что в клубе высочайший уровень тренировочного процесса. Экс-игрок добавил, что одному товарищу из казанского «Рубина» нужно бы поучиться у Карпина, как справляться с подобными ситуациями.

Напомним, что «Ростов» на данный момент занимает десятую строчку в таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
Ростов Роман Широков Российская Премьер-Лига
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