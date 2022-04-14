Широков: «Молодёжь в «Ростове» была не для мебели»

Экс-игрок сборной России Роман Широков высказался по поводу молодых футболистов «Ростова».

Широков сказал «РБ-Спорт», что из ростовской команды ушло много легионеров, но их место достаточно спокойно заняли молодые российские игроки. Роман отметил, что это говорит о том, что молодёжь в «Ростове» была не для мебели и о том, что в клубе высочайший уровень тренировочного процесса. Экс-игрок добавил, что одному товарищу из казанского «Рубина» нужно бы поучиться у Карпина, как справляться с подобными ситуациями.

Напомним, что «Ростов» на данный момент занимает десятую строчку в таблице.