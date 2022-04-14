Экс-форвард «Сочи»: В России очень холодные люди

Хорватский экс-нападающий «Сочи» Марко Дуганджич рассказал журналистам о жизни в России.

Дуганджич сказал, что ему было довольно сложно адаптироваться в российском чемпионате, так как здесь большой упор сделан на физическую подготовку. Хорват отметил, что у многих других игроков тоже были проблемы с адаптацией в России. Марко добавил, что быстрой адаптации также мешал другой образ жизни и очень холодные люди.

Напомним, что Марко Дуганджич в этом сезоне провёл в РПЛ в составе сочинской команды четыре матча и отметился одним забитым мячом.