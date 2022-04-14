Петржела: Русским игрокам сейчас будет очень сложно уехать в Европу

Бывший наставник «Зенита» Властимил Петржела поделился с журналистами мнением по поводу перспектив российских футболистов в европейских клубах.

Петржела сказал «РБ-Спорт», что он любит русских и знает, что они очень хорошие люди, но сейчас на всё очень сильно повлияла политическая ситуация. Экс-тренер «Зенита» отметил, что из-за политики российским игрокам сейчас будет очень сложно уехать в Европу, так что футболисты будут играть только в России.

Напомним, что во многих странах запрещено подписывать игроков и тренеров из российского чемпионата.