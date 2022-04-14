Вратарь «Локомотива» рассказал, в каком европейском клубе хотел бы поиграть

Молодой российский голкипер «Локомотива» Даниил Худяков рассказал журналистам о том, в каком европейском топ-клубе хотел бы продолжить карьеру.

Худяков сказал Sport24, что в России для него существует только «Локомотив» и переходить в другую команду РПЛ он точно не собирается. Даниил отметил, что в Европе хотел бы поиграть в немецком «Лейпциге», где очень интересная и молодая команда, которая немного похожа на «Локомотив».

Напомним, что в этом сезоне Даниил Худяков провёл в РПЛ 11 поединков, в трёх из которых сумел отыграть на ноль.