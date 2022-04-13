Вратарь «Локомотива» Худяков считает Гилерме лучшим вратарем в РПЛ

18-летний голкипер «Локомотива» Даниил Худяков назвал трех лучших вратарей в чемпионате России по его мнению.

В интервью Sport24 Худяков считает, что на данный момент лучшим вратарем в мире является Тибо Куртуа («Реал»), на второе место вратарь поставил Мануэля Нойера («Бавария») и третий Эдуар Менди («Челси»).

Из тех вратарей, которые играют в РПЛ молодой голкипер считает своего одноклубника Гилерме сильнейшим в стране. На второе место в своем топе он поставил Матвея Сафонова из «Краснодара», а тройку лучших замкнул Игорь Акинфеев (ЦСКА).

Худяков является воспитанником «Локомотива» и дебютировал за основную команду осенью 2021 года. Первый матч за взрослую команду он провел в 5-м туре группового этапа Лиги Европы против «Лацио» (0:3).

В этом сезоне вратарь сыграл в 16 матчах за «Локомотив» во всех турнирах, пропустил 30 мячей и три раза отстоял на ноль.