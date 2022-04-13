«Севастополь» мечтает о вхождении в российский чемпионат

Руководство выступающего в чемпионате Крыма «Севастополя» мечтает о выступлениях в чемпионате России. Своими мыслями на этот счет поделился гендиректор «Севастополя» Валерий Чалый. По его словам, за последние восемь лет крымский футбол развился достаточно для того, чтобы выступать на более высоком уровне. С 2014-го года крымский футбол развивался отдельно от украинского, в связи с воссоединением Крыма с Российской Федерацией. Сейчас, в связи с идущими процессами, Чалый считает, что формальности уже пора отбросить в сторону.

- У меня есть свои мысли на этот счет — мы обязаны играть в своей стране и профессиональной лиге. География нашего футбола должна расширяться — мы играем для зрителей, а не для междусобойчиков. Наш болельщик, как и ФК «Севастополь», соскучился по интересным матчам профессиональных команд. Готов ли клуб финансово попадать в ФНЛ-2? Думаю, нас не обидят, и найдутся необходимые спонсоры. Правительство тоже поскорее ждет, чтобы мы выступали в российской лиге, - заявил Чалый, слова которого цитирует Sport24.