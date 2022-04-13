Кафанов рассказал, что Онопко в «Ростове» приняли с радостью

Тренер вратарей «Ростова» Виталий Кафанов рассказал, как в команде приняли Виктора Онопко.

«Конечно, его приняли с радостью. Онопко усилил штаб «Ростова». Виктор — авторитетный тренер», — цитирует Кафанова ТАСС.

Онопко работает в тренерском штабе «Ростова» и сборной России вместе в главным тренером Валерием Карпиным. Онопко вошел в тренерский штаб клуба 11 марта.

После 24 туров «Ростов» с 28 очками занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата России. В 25-м туре команда Карпина сыграет на выезде против «Арсенала».