Кафанов рассказал о настроении в «Ростове», когда Карпин вернулся в команду

Тренер вратарей «Ростова» рассказал об обстановке в команде после возвращения Валерия Карпина на пост главного тренера.

В интервью ТАСС Кафанов рассказал, что футболисты «Ростова» вдохновились возвращению Карпина в команду. Именно эта ситуация дала такой эффект, ведь результаты клуба в последнее время не случайны.

В конце своей речи Кафанов заявил, что «Ростов» - это тренерская команда.

Напомним, в марте Карпин вернулся в ростовский клуб и совмещает работу в клубе и сборной России. «Ростов» он уже возглавлял с 2017 по 2021 год.

Стоит отметить, что после возвращения Карпина команда сыграла пять матчей, в которых одержала три победы, один раз потерпела поражение и один раз сыграла вничью. В 24-м туре «Ростов» на своей арене разгромил «Локомотив» со счетом 4:1.

Команда Карпина занимает 10-е место в турнирной таблице, набрав 28 очков после 24 туров. В 25-м туре «Ростов» сыграет на выезде против тульского «Арсенала».