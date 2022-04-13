Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Кафанов рассказал о настроении в «Ростове», когда Карпин вернулся в команду

13 Апреля 2022 • 20:24 Комментировать
Арсенал Тула
...
Ростов
17.04 14:00

Тренер вратарей «Ростова» рассказал об обстановке в команде после возвращения Валерия Карпина на пост главного тренера.

В интервью ТАСС Кафанов рассказал, что футболисты «Ростова» вдохновились возвращению Карпина в команду. Именно эта ситуация дала такой эффект, ведь результаты клуба в последнее время не случайны.

В конце своей речи Кафанов заявил, что «Ростов» - это тренерская команда.           

Напомним, в марте Карпин вернулся в ростовский клуб и совмещает работу в клубе и сборной России. «Ростов» он уже возглавлял с 2017 по 2021 год.

Стоит отметить, что после возвращения Карпина команда сыграла пять матчей, в которых одержала три победы, один раз потерпела поражение и один раз сыграла вничью. В 24-м туре «Ростов» на своей арене разгромил «Локомотив» со счетом 4:1.

Команда Карпина занимает 10-е место в турнирной таблице, набрав 28 очков после 24 туров. В 25-м туре «Ростов» сыграет на выезде против тульского «Арсенала».


Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ростов Валерий Карпин Виталий Кафанов РПЛ
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
АРСЕНАЛ ТУЛА РОСТОВ
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 13 Апреля
20:50 · Россия. Премьер-лига
Убыток ЦСКА в 2021 году сократился более чем на 60%
20:33 · Россия. Премьер-лига
Кафанов рассказал, что Онопко в «Ростове» приняли с радостью
20:24 · Россия. Премьер-лига
Кафанов рассказал о настроении в «Ростове», когда Карпин вернулся в команду
18:49 · Россия. Премьер-лига
Бывший тренер сборной России о решении CAS: «Решение ожидаемое, но абсурдное» 1
18:17 · Россия. Премьер-лига
В «Урале» рассказали о будущем Шатова
17:53 · Россия. Премьер-лига
Гаджиев: «Футбол в прессе обсуждается гораздо чаще, чем хоккей»
17:28 · Россия. Премьер-лига
Мацуев поделился мнением о том, кто должен защищать ворота «Спартака» в матче с «Рубином»
17:00 · Россия. Премьер-лига
Полузащитник «Крыльев Советов» Коваленко рассматривает возможность выступления за сборную Армении
16:26 · Россия. Премьер-лига
Шишкин об интересе «Зенита» к Бакаеву
16:05 · Россия. Премьер-лига
Смородская поддержала назначение Гратакоса
15:32 · Россия. Премьер-лига
Великобритания ввела новые санкции: пострадали совладелец «Спартака» и бывший президент РФС
15:17 · Россия. Премьер-лига
Уткин ответил на вопрос о возможном возвращении на «Матч ТВ»
15:11 · Россия. Премьер-лига
Широков: «В Европе не смогли заиграть даже игроки сборной, зачем туда ехать средним российским футболистам?»
14:59 · Россия. Премьер-лига
Василий Уткин назвал трёх хороших комментаторов «Матч ТВ»
14:45 · Россия. Премьер-лига
Селихов вернулся к тренировкам в общей группе
Все новости
Рекомендуем