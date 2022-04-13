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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Бывший тренер сборной России о решении CAS: «Решение ожидаемое, но абсурдное»

13 Апреля 2022 • 18:49 Комментировать

Экс-главный тренер сборной России Борис Игнатьев считает, что у решения CAS (Спортивного арбитражного суда) оставить в силе отстранение российских команд и сборной отсутствует какая-либо логика.

В интервью «Чемпионату» Игнатьев заявил, что это решение лично для него стало ожидаемым, но в то же время абсурдным. Бывший тренер считает, что в этом решении нет никакой логики, так как в нем нарушены все заповеди штампа «спорт вне политики».

Напомним, вчера, 12 апреля CAS не принял апелляцию от РФС о переносе стыковых матчей в рамках отбора на чемпионат мира 2022 года. В пояснительной записке говорится, что данное решение было принято из-за того, что все команды, которые должны были сыграть против России отказались выходить на поле. Российские эксперты однозначно высказались о том, что это решение носит политический характер, а не юридический.

Чемпионат мира 2022 года пройдет в Катаре с 21 ноября по 18 декабря.   


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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России РФС Борис Игнатьев Чемпионат Мира 2022 РПЛ
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