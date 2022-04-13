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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Шишкин об интересе «Зенита» к Бакаеву

13 Апреля 2022 • 16:26 Комментировать

Бывший защитник «Спартака» и «Локомотива» Роман Шишкин рассказал, почему Бакаев интересен «Зениту».

«Не знаю, насколько правдива эта новость, но если так – я не удивлюсь», - сказал Шишкин в диалоге с РБ Спорт. Роман отметил, что Зелимхан является опытным и креативным футболистом, который умеет играть на нескольких позициях, обострять и импровизировать. По мнению Шишкина, таких футболистов сейчас немного и интерес со стороны «Зенита» понятен. Футболист считает, что Бакаевым могут заинтересоваться и европейские клубы.

Напомним, этим летом у игрока заканчивается контракт со «Спартаком», информации о продлении договора пока нет. В этом сезоне Зелимхан принял участие в 20-ти матчах и отдал четыре голевые передачи.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Зенит РПЛ бакаев Шишкин
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