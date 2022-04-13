Великобритания ввела новые санкции: пострадали совладелец «Спартака» и бывший президент РФС

Великобритания расширила свои санкции, на этот раз в список попали совладелец «Спартака» Вагит Алекперов и экс-президент РФС Сергей Фурсенко.

Санкции коснулись главы «Лукойла» Алекперова, которому принадлежат приблизительно 30% акций клуба, а также бывшего президента «Зенита», экс-президента Российского футбольного союза, а ныне вице-президента «Газпрома» Сергея Фурсенко, сообщает издание Коммерсантъ

Ранее «Спартак» сообщил об отмене нескольких мероприятий, которые были запланированы в честь столетия клуба из-за тяжелой финансовой ситуации.