Уткин: «Куда это, интересно, я поеду из своей страны?»

Футбольный журналист Василий Уткин рассказал порталу Sports.ru, что не только не собирается уезжать из России, но и не имеет даже действующего загранпаспорта.

На вопрос журналистов портала Sports.ru – задумывался ли Василий об уезде из России, - Уткин ответил следующее.

«Честно говоря, у меня уже второй год нет загранпаспорта. Он закончился во время пандемии, потом я просто не собирался никуда летать. Даже, по-моему, и по стране особенно не ездил – раза два-три за два года. В общем, нет у меня загранпаспорта. А даже если бы был, я бы все равно никуда не собирался. Куда это, интересно, я поеду из своей страны? Зачем?»