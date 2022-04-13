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Уткин рассказал, о чём жалеет в жизни больше всего

13 Апреля 2022 • 14:38 Комментировать

Футбольный журналист Василий Уткин сказал, что считает Юрия Розанова лучшим напарником в своей карьере.

На вопрос портала Sports.ru, о чем Василий жалеет больше всего на свете, журналист ответил следующее.

«Я жалею, что больше никогда не смогу прокомментировать матч с Розановым. Это было ни с чем не сравнимое чувство восторга. Мы действительно иногда заканчивали друг за друга сложносочиненные конструкции. Друзья у меня есть и ближе, коллеги найдутся поярче, но такого напарника больше никогда не будет», - сказал Уткин.

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Евро-Футбол.Ру,
Василий Уткин
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