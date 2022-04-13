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Василий Уткин назвал своих лучших друзей

13 Апреля 2022 • 14:31 Комментировать

Футбольный журналист Василий Уткин рассказал в интервью порталу Sports.ru о том, кто входит в число его лучших друзей.

На предложение назвать имя человека, которого Уткин мог бы считать лучшим другом, журналист назвал сразу несколько имен.

– У меня есть очень близкие друзья, конечно. Сейчас можно сказать, что это уже не обязательно люди, с которыми я ежедневно общаюсь. Это Влад Радимов, это Дима Иванов, бывший генеральный директор «Динамо». Серега Микулик, но с ним как раз я вижусь очень часто, и это очень хорошо. Мой партнер по бизнесу и очень близкий товарищ Сергей Меньшиков, гендиректор компании Simple Sport. Леша Казаков, он был одним из основателей журнала «Афиша», много лет работал на «СТС». Сейчас у него вышел замечательный сериал «Заступники», я его всем рекомендую.

Также Василий Уткин назвал людей, которых он считает близкими друзьями. Среди них - Тимур Журавель, Герман Ткаченко, Митя Чуковский.

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Евро-Футбол.Ру,
Василий Уткин
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