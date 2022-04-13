«Спартак» хотел пригласить «Црвену Звезду» и «Олимпиакос» для участия в турнире

Московский «Спартак» рассматривал вариант приглашения «Олимпиакоса» и «Црвены Звезды» для участия в турнире.

В честь столетия клуба «Спартак» запланировал много различных мероприятий, одним из них должен был быть международный «красно-белый» турнир. Для участия в кубке московская команда хотела пригласить «Црвену Звезду» из Сербии и греческий «Олимпиакос», сообщил источник РИА Новости

Однако ранее «Спартак» сообщил, что ряд запланированных к юбилею клуба событий не состоится из-за «нынешней политической ситуации» с учетом некоторых ограничений. Одним из факторов также является тяжелая финансовая ситуация, в которую попали «красно-белые».

Напомним, что 18-го апреля клубу исполнится сто лет.