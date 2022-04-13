Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Газзаев: У «Спартака» за 20 лет сменилось около 18 тренеров, так что о стабильность не может быть и речи

13 Апреля 2022 • 13:56 Комментировать

Бывший наставник ЦСКА и «Алании» Валерий Газзаев поделился с журналистами своим мнением по поводу частой смены тренеров в московском «Спартаке».

Газзаев сказал «Чемпионату», что в «Спартаке» за последние 20 лет сменилось около 18 тренеров, так что о стабильности говорить не приходится. Опытный специалист отметил, что «красно-белые» решили удивить всех и позвать тренера, который до этого никогда не работал самостоятельно, но проводить подобные эксперименты нет никакого смысла.

Напомним, что на данный момент спартаковцы под шефством итальянского тренера Паоло Ваноли занимают лишь девятую строчку в таблице.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Валерий Газзаев Российская Премьер-Лига
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 13 Апреля
15:17 · Россия. Премьер-лига
Уткин ответил на вопрос о возможном возвращении на «Матч ТВ»
15:11 · Россия. Премьер-лига
Широков: «В Европе не смогли заиграть даже игроки сборной, зачем туда ехать средним российским футболистам?»
14:59 · Россия. Премьер-лига
Василий Уткин назвал трёх хороших комментаторов «Матч ТВ»
14:45 · Россия. Премьер-лига
Селихов вернулся к тренировкам в общей группе
14:43 · Россия. Премьер-лига
Василий Уткин рассказал, почему равняется на Джереми Кларксона
14:43 · Россия. Премьер-лига
Уткин: «Куда это, интересно, я поеду из своей страны?»
14:38 · Россия. Премьер-лига
Уткин рассказал, о чём жалеет в жизни больше всего
14:31 · Россия. Премьер-лига
Василий Уткин назвал своих лучших друзей
14:12 · Россия. Премьер-лига
«Спартак» хотел пригласить «Црвену Звезду» и «Олимпиакос» для участия в турнире
14:03 · Кубок Париматч Премьер
Кубок Матч Премьер состоится в Москве летом нынешнего года
13:56 · Россия. Премьер-лига
Газзаев: У «Спартака» за 20 лет сменилось около 18 тренеров, так что о стабильность не может быть и речи
13:51 · Россия. Премьер-лига
Комитет по этике не будет рассматривать оскорбления Кангва в адрес арбитра Безбородова
13:40 · Россия. Премьер-лига
«Спартак» отменил некоторые мероприятия к столетию клуба
13:40 · Россия. Премьер-лига
ФИФА запускает стриминговый сервис «FIFA+»
13:08 · Россия. Премьер-лига
«Спартак» представил эмблему в честь столетия клуба (фото)
Все новости
Рекомендуем