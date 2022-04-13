Газзаев: У «Спартака» за 20 лет сменилось около 18 тренеров, так что о стабильность не может быть и речи

Бывший наставник ЦСКА и «Алании» Валерий Газзаев поделился с журналистами своим мнением по поводу частой смены тренеров в московском «Спартаке».

Газзаев сказал «Чемпионату», что в «Спартаке» за последние 20 лет сменилось около 18 тренеров, так что о стабильности говорить не приходится. Опытный специалист отметил, что «красно-белые» решили удивить всех и позвать тренера, который до этого никогда не работал самостоятельно, но проводить подобные эксперименты нет никакого смысла.

Напомним, что на данный момент спартаковцы под шефством итальянского тренера Паоло Ваноли занимают лишь девятую строчку в таблице.