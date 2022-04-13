«Спартак» отменил некоторые мероприятия к столетию клуба

Представители московского «Спартака» вынуждены были отменить некоторые мероприятия, приуроченные к столетию клуба.

Как сообщает пресс-служба «красно-белых», руководители «Спартака» хотели вместе с болельщиками и легендарными игроками столичной команды ярко отметить столь круглую дату, но из-за нынешней политической ситуации некоторые мероприятия будут отменены или отложены до лучших времён. «Красно-белые» были вынуждены отказаться от выставочного матча легенд, ретро-формы и формы на новый сезон, и многих других проектов.

Напомним, что на данный момент «Спартак» занимает девятую строчку в таблице РПЛ.