ФИФА запускает стриминговый сервис «FIFA+»

Как сообщает L’Équipe, ФИФА запустила новый бесплатный сервис потокового видео, на котором размещается разнообразный футбольный контент, включая прямые трансляции матчей, ролики об истории чемпионатов мира и документальные фильмы.

В пресс-релизе говорится, что новый сервис под названием «FIFA+» будет показывать «живые матчи из лиг со всего мира, новости, информацию о соревнованиях и неопубликованный видеоконтент». В конечном итоге руководящий орган всемирной игры надеется транслировать 40 000 живых игр со всех континентов в год.

Более 2000 часов архивных видеоматериалов с предыдущих мужских и женских чемпионатов мира будут включены как в виде полных матчей, так и в виде лучших моментов. Также будет добавлен новый оригинальный контент, такой как новости, ток-шоу и документальные фильмы, первый из которых посвящен бразильской легенде Роналдиньо. К июню следующего года «FIFA+» планируется транслировать на 11 языках.