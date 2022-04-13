«Спартак» представил эмблему в честь столетия клуба (фото)

Московский «Спартак» представил обновлённую эмблему в честь столетия столичной команды.

Как сообщает пресс-службы «красно-белых», новый ретро-дизайн отсылает к историческому спартаковскому ромбу и диагонали, которые были придуманы Николаем Старостиным. Стоит отметить, что на предыдущем варианте логотипа мяч был продолжением диагонали.

Напомним, что на данный момент спартаковцы под руководством Паоло Ваноли занимают лишь девятую строчку в турнирной таблице российского чемпионата. «Спартак» набрал 30 очков после 24 матчей.