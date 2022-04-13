Испанец Гратакос назначен заместителем спортивного директора РФС

Испанский специалист Жорди Гратакос назначен заместителем спортивного директора РФС.

Как сообщает пресс-служба РФС, испанец Гратакос занял место Дмитрия Поляцкин, который вынужден был оставить свою должность в связи со сменой работы. 47-летний испанский специалист будет отвечать за селекцию и методическое обеспечение юношеских российских команд.

Стоит отметить, что до этого Жорди Гратакос работал в «Жироне», «Днепре», в федерации футбола Казахстана, в системе испанской «Барселоны» и других командах.