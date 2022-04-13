«Нижний Новгород» хочет подписать новый контракт с Юлдошевым

Руководители «Нижнего Новгорода» хотят подписать новое соглашение с молодым защитником Иброхимхалилом Юлдошевым.

Как сообщает Metaraitings.ru, боссы нижегородской команды видят большой потенциал в 21-летнем футболисте из Узбекистана. «Нижний Новгород» хочет предложить Юлдошеву новое соглашение. Стоит отметить, что недавно в прессе появилась информация о том, что к защитнику проявляет интерес московский «Спартак».

В этом сезоне Иброхимхалил Юлдошев провёл в российском чемпионате 17 поединков, в которых отметился одним забитым мячом и одним ассистом.