Тихонов: Вряд ли «Зенит» заинтересован в продлении контракта с Дзюбой

Экс-наставник «Крыльев Советов» Андрей Тихонов поделился с журналистами своим мнением по поводу перспектив форварда Артёма Дзюбы в питерском «Зените».

Тихонов сказал Betonmobile, что сейчас руководители питерской команды вряд ли заинтересованы в том, чтобы подписать с Дзюбой новое соглашение. Тренер отметил, что ситуацию может исправить только сам Артём, который должен снова начать забивать и проявлять свои лидерские качества.

Напомним, что этим летом Артём Дзюба станет свободным агентом. В этом сезоне форвард провёл в РПЛ 23 встречи, в которых забил десять голов и сделал пять ассистов.