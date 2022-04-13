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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Тихонов: Вряд ли «Зенит» заинтересован в продлении контракта с Дзюбой

13 Апреля 2022 • 11:54 Комментировать

Экс-наставник «Крыльев Советов» Андрей Тихонов поделился с журналистами своим мнением по поводу перспектив форварда Артёма Дзюбы в питерском «Зените».

Тихонов сказал Betonmobile, что сейчас руководители питерской команды вряд ли заинтересованы в том, чтобы подписать с Дзюбой новое соглашение. Тренер отметил, что ситуацию может исправить только сам Артём, который должен снова начать забивать и проявлять свои лидерские качества.

Напомним, что этим летом Артём Дзюба станет свободным агентом. В этом сезоне форвард провёл в РПЛ 23 встречи, в которых забил десять голов и сделал пять ассистов.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Российская Премьер-Лига Андрей Тихонов Артём Дзюба
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