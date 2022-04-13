Караваев рассказал о своём состоянии после операции на бедре

Российский защитник «Зенита» Вячеслав Караваев рассказал журналистам о своём состоянии после операции на бедре.

Караваев сказал, что операция прошла хорошо и сейчас он чувствует себя вполне нормально. Вячеслав отметил, что очень надеется на то, что в скором времени уже сможет начать реабилитацию. Защитник добавил, что сделает всё для того, чтобы как можно скорее вернуться на поле.

Напомним, что в этом сезоне Вячеслав Караваев провёл в российском чемпионате 17 поединков и отметился двумя результативными передачами.