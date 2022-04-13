Мостовой: У «Эмери» не получилось в «Спартаке», потому что ему не дали поработать

Известный российский экс-футболист «Сельты» Александр Мостовой рассказал о причинах, по которым у Унаи Эмери ничего не получилось в московском «Спартаке».

Мостовой сказал «Чемпионату», что у испанского специалиста ничего не получилось в московской команде, так как ему не дали нормально поработать. Александр отметил, что люди, которые привезли Эмери в «Спартак», подставили тренера, но теперь у Унаи всё хорошо, ведь его «Вильярреал» показывает невероятную игру.

Напомним, что футболисты «Вильярреала» под шефством Эмери выбили «Баварию» и вышли в полуфинал Лиги чемпионов.