Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Гендиректор «Нижнего Новгорода»: «Спартак» пока не делал предложения по Юлдошеву

13 Апреля 2022 • 08:56 Комментировать

Генеральный директор «Нижнего Новгорода» Равиль Измайлов прокомментировал слухи о том, что московский «Спартак» хочет подписать защитника Иброхимхалила Юлдошева.

Измайлов сказал «Чемпионату», что по 21-летнему защитнику из Узбекистана от «Спартака» пока не было никаких предложений. Функционер отметил, что нижегородская команда готова вести переговоры с «красно-белыми» по поводу продажи молодого футболиста.

Напомним, что до этого в прессе появились слухи о том, что спартаковцы хотят летом подписать Юлдошева. В этом сезоне защитник провёл в российском чемпионате 17 матчей, в которых отметился одним забитым мячом и одним ассистом.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Нижний Новгород Российская Премьер-Лига Иброхимхалил Юлдошев Равиль Измайлов
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 13 Апреля
10:42 · Россия. Премьер-лига
Мостовой: У «Эмери» не получилось в «Спартаке», потому что ему не дали поработать
08:56 · Россия. Премьер-лига
Гендиректор «Нижнего Новгорода»: «Спартак» пока не делал предложения по Юлдошеву
08:24 · Россия. Премьер-лига
«Сочи» может подписать Бакаева
12 Апреля
23:27 · Россия. Премьер-лига
Голкипер «Зенита»: «Семак - интеллигентный тренер»
22:59 · Россия. Премьер-лига
Мостовой о возможном переходе Бакаева и Баринова в «Зенит»: «Такие приобретения сейчас выглядят логичными»
22:44 · Россия. Премьер-лига
В «Зените» сообщили, что Караваев был прооперирован
22:42 · Россия. Премьер-лига
Караваеву сделали операцию, сроки его отсутствия - до четырех месяцев
22:28 · Россия. Премьер-лига
Самедов прокомментировал возможный уход из «Локомотива» важных игроков
22:17 · Россия. Премьер-лига
Орлов раскрыл подробности об уходе Манчини из «Зенита» 4
21:46 · Россия. Премьер-лига
В Госдуме отреагировали на решение CAS отклонить апелляцию со стороны РФС
21:32 · Россия. Премьер-лига
Бышовец назвал решение CAS отклонить апелляцию РФС нарушением всех спортивных правил
21:17 · Россия. Премьер-лига
Стала известна причина, почему CAS отклонил апелляцию РФС 1
21:15 · Россия. Премьер-лига
Польский клуб расторг контракт с российским игроком
21:04 · Россия. Премьер-лига
Гаджиев — о мотивированной части CAS: «Приняли политическое решение»
20:07 · Россия. Премьер-лига
Самедов прокомментировал интерес «Зенита» к Бакаеву, Баринову и Жемалетдинову
Все новости
Рекомендуем