Гендиректор «Нижнего Новгорода»: «Спартак» пока не делал предложения по Юлдошеву

Генеральный директор «Нижнего Новгорода» Равиль Измайлов прокомментировал слухи о том, что московский «Спартак» хочет подписать защитника Иброхимхалила Юлдошева.

Измайлов сказал «Чемпионату», что по 21-летнему защитнику из Узбекистана от «Спартака» пока не было никаких предложений. Функционер отметил, что нижегородская команда готова вести переговоры с «красно-белыми» по поводу продажи молодого футболиста.

Напомним, что до этого в прессе появились слухи о том, что спартаковцы хотят летом подписать Юлдошева. В этом сезоне защитник провёл в российском чемпионате 17 матчей, в которых отметился одним забитым мячом и одним ассистом.