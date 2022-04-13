«Сочи» может подписать Бакаева

Руководители «Сочи» хотят летом попробовать договориться о контракте с российским полузащитником московского «Спартака» Зелимханом Бакаевым.

По информации Metaraitings.ru, сочинская команда планирует побороться с другими клубами за подписание 25-летнего российского футболиста, который этим летом станет свободным агентом. Напомним, что в услугах Зелимхана также заинтересованы питерский «Зенит» и «Краснодар».

В этом сезоне Зелимхан Бакаев провёл в российском чемпионате 20 матчей, в которых отметился четырьмя результативными передачами.