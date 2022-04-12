Мостовой о возможном переходе Бакаева и Баринова в «Зенит»: «Такие приобретения сейчас выглядят логичными»

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой считает логичным возможный переход Зелимхана Бакаева и Дмитрия Баринова в «Зенит».

«С учётом того, что иностранцы уезжают, скорее, и в «Зените» это произойдёт. Такие приобретения сейчас выглядят логичными», — цитирует Мостового «Чемпионат».

Напомним, ранее бывший пресс-атташе сборной России Илья Казаков в своем телеграм-канале сообщил о том, что полузащитники «Спартака» Бакаев и «Локомотива» Баринов летом могут перейти в «Зенит».

25-летний Баринов в нынешнем сезоне сыграл 19 матчей за «Локомотив» в Российской премьер-лиге, он отдал две голевые передачи, получил 12 желтых карточек и два раза удалился.

Его одногодка Бакаев сыграл в текущем чемпионате России 20 матчей, при этом отметился четырьмя результативными передачами. Стоит отметить, что оба футболиста являются воспитанниками своих клубов.